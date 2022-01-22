"Лилль" проиграл "Бресту" в матче Лиги 1
Фото: твиттер "Бреста"
В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Лилль" уступил "Бресту".
Благодаря победе "Брест" поднялся на 12-е место. "Лилль" остается восьмым.
"Брест" - "Лилль" 2:0
Голы: Тиагу Джало (аг), 3 - 1:0, Мунье (пен), 90 - 2:0
"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль, Шардонне, Брассье, Дюверн, Февр (Мбок, 89), Маньетти, Агуме, Онора, Мунье (Сатриано, 90), Ле Дуарон (Кардона, 80).
"Лилль": Грбич, Тиагу Джало (Челик, 46), Фонте, Ботман, Рейнилду, Андре (Лихаджи, 87), Саншеш, Веа (Онана, 67), Йылмаз (Бен-Арфа, 76), Дэвид, Бамба (Гудмундссон, 76).
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|Команда
|М
|О
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|68
|2
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|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13