"Лилль" проиграл "Бресту" в матче Лиги 1

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"Лилль" проиграл "Бресту" в матче Лиги 1Фото: твиттер "Бреста"

В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Лилль" уступил "Бресту".

Благодаря победе "Брест" поднялся на 12-е место. "Лилль" остается восьмым.

"Брест" - "Лилль" 2:0

Голы: Тиагу Джало (аг), 3 - 1:0, Мунье (пен), 90 - 2:0

"Брест": Бизот, Пьер-Габриэль, Шардонне, Брассье, Дюверн, Февр (Мбок, 89), Маньетти, Агуме, Онора, Мунье (Сатриано, 90), Ле Дуарон (Кардона, 80).

"Лилль": Грбич, Тиагу Джало (Челик, 46), Фонте, Ботман, Рейнилду, Андре (Лихаджи, 87), Саншеш, Веа (Онана, 67), Йылмаз (Бен-Арфа, 76), Дэвид, Бамба (Гудмундссон, 76).  

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