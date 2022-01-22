"Бохум" и "Кельн" не выявили победителя в матче Бундеслиги

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"Бохум" и "Кельн" не выявили победителя в матче БундеслигиФото: твиттер "Кельна"

В рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги "Бохум" сыграл вничью с "Кельном".

Таким образом, "Кельн" смог подняться на седьмую строчку, "Бохум" остается 11-м.

"Бохум" - "Кельн" 2:2

Голы: Хольтманн, 25 - 1:0, Хюберс, 36 - 1:1, Модест, 45 - 1:2, Асано, 70 - 2:2

"Бохум": Риманн, Стафилидис (Гамбоа, 65), Ляйтш, Белла-Кочап, Данило Соарес, Лосилла, Реджбечай (Остерхаге, 82), Левен, Локадия (Польтер, 56), Пантович (Асано, 65), Хольтманн (Антви-Аджей, 82).

"Кельн": Швэбе, Шмитц (Эхизибуэ, 80), Килиан, Хюберс, Хектор, Кайнц (Шиндлер, 80), Шауб (Тильманн, 61), Озджан, Любичич (Ут, 65), Дуда (Хорн, 61), Модест.

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