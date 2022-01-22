Стали известны пары африканских стыков за выход на ЧМ-2022

Стали известны результаты жеребьевки стыковых матчей на африканском континенте за выход на ЧМ-2022.

Египет - Сенегал;

Камерун - Алжир;

Гана - Нигерия;



ДР Конго - Марокко;

Мали - Тунис.

Игры стадии состоятся в марте 2022 года.

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