Луис Адриано может вернуться в Россию
Фото: инстаграм Луиса Адриано
Форвард Луис Адриано в ближайшее время покинет "Палмейрас", сообщает журналист Николо Скира.
Бразилец пока не определился со своим будущим, однако ранее он не исключал возможного возвращения в Россию.
Напомним, что с января 2017 года по июль 2019 года он выступал за "Спартак".
В составе "Палмейраса" Адриано дважды выигрывал Кубок Либертадорес, один раз Кубок Бразилии, а также становился чемпионом штата Сан-Паулу.
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Роналду не отметился результативными действиями в трех последних матчах за "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20