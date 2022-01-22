Луис Адриано может вернуться в Россию

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Луис Адриано может вернуться в Россию Фото: инстаграм Луиса Адриано

Форвард Луис Адриано в ближайшее время покинет "Палмейрас", сообщает журналист Николо Скира.

Бразилец пока не определился со своим будущим, однако ранее он не исключал возможного возвращения в Россию.

Напомним, что с января 2017 года по июль 2019 года он выступал за "Спартак".

В составе "Палмейраса" Адриано дважды выигрывал Кубок Либертадорес, один раз Кубок Бразилии, а также становился чемпионом штата Сан-Паулу.

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