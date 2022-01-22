Семак высказался о потасовке игроков в товарищеском матче с "Ботевом"

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Наставник "Зенита" Сергей Семак отреагировал на потасовку футболистов, которая произошла в товарищеском матче с "Ботевом" (2:2).

"Обычный контрольный матч, слава богу - без повреждений. Это самое важное. Что касается игры, то получили хорошую нагрузку. Моментов было много, можно было больше забивать, были ошибки - они от молодости и усталости. Есть тема для анализа. Почему играли два тайма по 40 минут? У нас недостаточное количество футболистов, это второй контрольный матч - хотели сыграть поменьше и попросили об этом соперников.

Что произошло в концовке? Спрошу у ребят, не знаю. Главное, что во что-то глобальное не переросло. Это эмоции, ничего страшного. Предыдущий матч был более жёстким - страшно было за Кузяева, соперник несколько раз грубо сыграл против него сзади. Сегодня откровенной грубости было мало.

Не думаю, что схемы в таймах были разные. Схема была одна и та же. Просто футболисты разные на тех или иных позициях. Кто-то лучше знает, что необходимо делать в той или иной ситуации, кто-то хуже. Так могло показаться, потому что тот же Кузнецов никогда не играл в центре. Однако, повторюсь, выбор небольшой, поэтому некоторым пришлось играть на непривычных позициях. Это не хорошо и не плохо, такая ситуация. Она может быть когда угодно, некоторым приходится выходить на незнакомых или малознакомых позициях. Сегодня так сложились обстоятельства. В первую очередь мы отталкиваемся от игрового времени основных игроков", - цитирует Семака "Чемпионат".

Читайте также: "Зенит" не смог победить болгарский "Ботев" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru