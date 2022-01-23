Роналду прокомментировал победу над "Вест Хэмом"

Фото: инстаграм Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду высказался о победе над "Вест Хэмом" (1:0).

"Еще одна важная победа перед паузой в АПЛ, еще один шаг к нашим целям. Дорога ухабиста и полна препятствий, однако мы вместе и усердно работаем, чтобы наши фанаты гордились нами! Вперед, "дьяволы"! - написал Роналду в инстаграме.

После 23 туров "МЮ" идет в АПЛ на четвертом месте, отставая от "Челси" на 6 очков. При этому у манкунианцев есть игра в запасе.

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