Роналду прокомментировал победу над "Вест Хэмом"

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдувест хэм юнайтед

Роналду прокомментировал победу над "Вест Хэмом"Фото: инстаграм Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду высказался о победе над "Вест Хэмом" (1:0).

"Еще одна важная победа перед паузой в АПЛ, еще один шаг к нашим целям. Дорога ухабиста и полна препятствий, однако мы вместе и усердно работаем, чтобы наши фанаты гордились нами! Вперед, "дьяволы"! - написал Роналду в инстаграме.

После 23 туров "МЮ" идет в АПЛ на четвертом месте, отставая от "Челси" на 6 очков. При этому у манкунианцев есть игра в запасе.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" минимально победили в 23-м туре АПЛ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стали известны пары африканских стыков за выход на ЧМ-2022

Стали известны пары африканских стыков за выход на ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов