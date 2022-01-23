"Марсель" победил "Ланс" в матче Лиги 1
Фото: твиттер "Марселя"
В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Марсель" одержал победу над "Лансом".
Благодаря победе "Марсель" вышел на второе место, "Ланс" остается 7-м.
"Ланс" - "Марсель" 0:2
Голы: Пайет (пен), 34 - 0:1, Бакамбу, 77 - 0:2
"Ланс": Фариньес, Клосс (Берг, 83), Гради, Данзо, Медина (Жан, 83), Франковски, Какута (Перейра, 83), Фофана, Дукуре, Саид (Бальде, 65), Сотока (Давид Кошта, 60).
"Марсель": Лопес, Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес, Ундер, Камара, Жерсон (Лирола, 75), Гендузи, Ронжье (Балерди, 90), Пайет (Харит, 90), Луис Энрике (Бакамбу, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13