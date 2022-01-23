"Марсель" победил "Ланс" в матче Лиги 1

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"Марсель" победил "Ланс" в матче Лиги 1Фото: твиттер "Марселя"

В рамках 22-го тура французской Лиги 1 "Марсель" одержал победу над "Лансом".

Благодаря победе "Марсель" вышел на второе место, "Ланс" остается 7-м.

"Ланс" - "Марсель" 0:2

Голы: Пайет (пен), 34 - 0:1, Бакамбу, 77 - 0:2

"Ланс": Фариньес, Клосс (Берг, 83), Гради, Данзо, Медина (Жан, 83), Франковски, Какута (Перейра, 83), Фофана, Дукуре, Саид (Бальде, 65), Сотока (Давид Кошта, 60).

"Марсель": Лопес, Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес, Ундер, Камара, Жерсон (Лирола, 75), Гендузи, Ронжье (Балерди, 90), Пайет (Харит, 90), Луис Энрике (Бакамбу, 74).

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