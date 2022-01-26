ЦСКА продлил контракт с Кучаевым и отправил в аренду в "Рубин"

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ЦСКА продлил контракт с Кучаевым и отправил в аренду в "Рубин"Фото: инстаграм "Рубина"

Хавбек ЦСКА Константин Кучаев на правах аренды перешел в "Рубин".

Сообщается, что арендное соглашение рассчитано до конца текущего сезона. Также в договоре прописана опция выкупа футболиста.

Стоит отметить, что перед уходом Кучаев продлил соглашение с ЦСКА до 2024 года.

Ранее сообщалось, что аренда Кучаева обойдется "Рубину" в 70 тысяч евро.

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