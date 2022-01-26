"Локомотив" обыграл "Спарту" в товарищеском матче

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"Локомотив" обыграл "Спарту" в товарищеском матчеФото: твиттер "Локомотива"

В рамках товарищеской игры "Локомотив" одержал победу над пражской "Спартой".

"Локомотив" Россия - "Спарта" Прага Чехия 3:2

Голы: Кухта, 12 - 1:0, Кухта, 29 - 2:0, Крейчи, 61 - 1:2, Чванчара, 65 - 2:2, Керк, 85 - 3:2

"Локомотив" (1-й тайм): Худяков, Едвай, Рыбус, Пабло, Ненахов, Баринов, Бабкин, Рыбчинский, Жемалетдинов, Изидор, Кухта.

"Локомотив" (2-й тайм): Худяков (Савин, 68), Тикнизян, Пабло, Мампасси, Марадишвили, Бабкин (Живоглядов, 68), Баринов, Петров, Жемалетдинов (Борисенко, 68), Керк, Изидор.


"Урал" Россия - "Пюник" Армения 1:1

Голы: Арутюнян, 35 - 0:1, Аугустыняк (пен), 42 - 1:1

"Урал": Помазун, Гогличидзе, Аугустыняк, Кулаков, Йовичич, Кузьмичев, Мамин, Гагнидзе, Гаджимурадов, Юшин, Бикфалви.

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