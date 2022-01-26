Фото: инстаграм Сердара Азмуна

Нападающий "Зенита" Сердар Азмун сдал отрицательный тест на коронавирус.

По сведениям "Спорт-Экспресс", клуб пока не решил куда отправить Азмуна - в Португалию на сборы первой команды или в расположение "Зенита-2".

Напомним, что ранее Азмун подписал контракт с "Байером" и предстоящим летом перейдет в немецкий клуб на правах свободного агента.

Отмечается, что Азмун рискует пропустить игры плей-офф Лиги Европы против "Бетиса". Из-за повреждения, отпуска и коронавируса игрок не тренировался почти два месяца.

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