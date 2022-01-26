Египет выбил Кот-д’Ивуар из Кубка Африки

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Египет выбил Кот-д’Ивуар из Кубка АфрикиФото: сайт Кубка Африки

В рамках 1/8 финала Кубка Африки сборная Египта в серии пенальти одолела Кот-д’Ивуар.

Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались египтяне.

Кот-д`Ивуар - Египет 0:0, по пенальти - 4:5

Кот-д`Ивуар: Сангаре, Орье, Байи, Дели, Конан, Сери (Бога, 72), Кессиэ (Диэ, 30), Сангаре, Градель (Заа, 71), Аллер (Корне, 105), Пепе.

Египет: Эль-Шенави (Абу-Габаль, 88), Хегази, Абдельмонем, Эль-Фоту, Эль-Ненни, Эль-Сулайя, Фатхи (Зизо, 84), Камаль, Салах, Мохамед (Шериф, 90), Мармуш (Трезеге, 71).

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