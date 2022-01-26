Египет выбил Кот-д’Ивуар из Кубка Африки
Фото: сайт Кубка Африки
В рамках 1/8 финала Кубка Африки сборная Египта в серии пенальти одолела Кот-д’Ивуар.
Основное время завершилось со счетом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались египтяне.
Кот-д`Ивуар - Египет 0:0, по пенальти - 4:5
Кот-д`Ивуар: Сангаре, Орье, Байи, Дели, Конан, Сери (Бога, 72), Кессиэ (Диэ, 30), Сангаре, Градель (Заа, 71), Аллер (Корне, 105), Пепе.
Египет: Эль-Шенави (Абу-Габаль, 88), Хегази, Абдельмонем, Эль-Фоту, Эль-Ненни, Эль-Сулайя, Фатхи (Зизо, 84), Камаль, Салах, Мохамед (Шериф, 90), Мармуш (Трезеге, 71).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1