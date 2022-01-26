Два клуба АПЛ интересуются Мюллером

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Два клуба АПЛ интересуются Мюллером Фото твиттер "Баварии"

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер попал в сферу интересов клубов АПЛ.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, в услугах 32-летнего футболиста заинтересован "Ньюкасл" и "Эвертон".

Мюллер всю свою карьеру выступает за "Баварию". Его соглашение с клубом истекает летом 2023 года.

В этом сезоне на счету Мюллера 9 голов и 18 ассистов в 29 играх.

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