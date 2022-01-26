Мостовой высказался о Хендриксе
Фото: инстаграм Александра Мостового
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о полузащитнике "Спартака" Йоррите Хендриксе.
"Таких футболистов заманивают в РПЛ большими деньгами. Думаю, что не только сейчас, но и раньше так было. Беда нашего футбола в том, что мы просто переплачиваем в несколько десятков раз за легионеров", - приводит слова Мостового Vseprosport.ru.
Напомним, что ранее "Спартак" объявил об аренде Хендрикса в "Фейеноорд".
Читайте также: "Спартак" отдал Хендрикса в аренду в "Фейеноорд". | http://soccernews.ru
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