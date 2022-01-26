Стало известно, когда Юри Алберто пройдет медобследование в "Зените"
Фото: инстаграм Алберто
Нападающий "Интернасьоналя" Юри Алберто в шаге от перехода в "Зенит".
Как сообщает журналист Вене Касагранде, футболист оформил визу и все необходимые документы для перелета в Россию. В четверг, 27 января, бразилец отправится в Россию для прохождения медобследования в новом клубе.
Ожидается, что Алберто подпишет с "Зенитом" контракт на 5 лет. Клуб заплатит 20 миллионов евро за 90% прав на игрока.
Читайте также: "Зенит" не намерен переплачивать за Юри Алберто. | http://soccernews.ru
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