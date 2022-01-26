Стало известно, когда Юри Алберто пройдет медобследование в "Зените"

Фото: инстаграм Алберто

Нападающий "Интернасьоналя" Юри Алберто в шаге от перехода в "Зенит".

Как сообщает журналист Вене Касагранде, футболист оформил визу и все необходимые документы для перелета в Россию. В четверг, 27 января, бразилец отправится в Россию для прохождения медобследования в новом клубе.

Ожидается, что Алберто подпишет с "Зенитом" контракт на 5 лет. Клуб заплатит 20 миллионов евро за 90% прав на игрока.

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