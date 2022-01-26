"Барселона" ищет деньги на трансфер Холанда

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"Барселона" ищет деньги на трансфер Холанда Фото: инстаграм Холанда

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд остается главной целью "Барселоны" на летнее трансферное окно.

Как сообщает Goal.com, руководство каталонского клуба занимается поиском 100 миллионов евро, необходимых для покупки норвежца.

Напомним, что летом 2022 года Холанда можно будет выкупить у "Боруссии" за 75 миллионов. Остальные 25 миллионов пойдут на выплаты агенту футболиста.

Ранее сообщалось, что Холанд будет выбирать между "Барселоной" и "Реалом".

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