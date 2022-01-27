"Манчестер Юнайтед" назвал "Ньюкаслу" условия аренды Лингарда
"Манчестер Юнайтед" назвал "Ньюкаслу" условия, необходимые для аренды хавбека Джесси Лингарда.
Как сообщает ESPN, "сороки" должны полностью выплачивать зарплату футболиста. За саму аренду "Ньюкасл" должен заплатить 3 миллиона евро и еще 14,5 миллиона в случае сохранения прописки в АПЛ.
Отметим, что трансферная стоимость Лингарда оценивается в 22 миллиона евро.
В этом сезоне на счету игрока два гола и один ассист в 14 играх.
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