"Манчестер Юнайтед" назвал "Ньюкаслу" условия аренды Лингарда

Теги манчестер юнайтедньюкасл юнайтедджесси лингард

"Манчестер Юнайтед" назвал "Ньюкаслу" условия аренды Лингарда Фото твиттер Джесси Лингарда

"Манчестер Юнайтед" назвал "Ньюкаслу" условия, необходимые для аренды хавбека Джесси Лингарда.

Как сообщает ESPN, "сороки" должны полностью выплачивать зарплату футболиста. За саму аренду "Ньюкасл" должен заплатить 3 миллиона евро и еще 14,5 миллиона в случае сохранения прописки в АПЛ.

Отметим, что трансферная стоимость Лингарда оценивается в 22 миллиона евро.

В этом сезоне на счету игрока два гола и один ассист в 14 играх.

Читайте также: Лингард хочет перейти в "Ньюкасл". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 26 января

Главные новости дня: 26 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов