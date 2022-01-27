"Манчестер Юнайтед" назвал "Ньюкаслу" условия аренды Лингарда

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"Манчестер Юнайтед" назвал "Ньюкаслу" условия, необходимые для аренды хавбека Джесси Лингарда.

Как сообщает ESPN, "сороки" должны полностью выплачивать зарплату футболиста. За саму аренду "Ньюкасл" должен заплатить 3 миллиона евро и еще 14,5 миллиона в случае сохранения прописки в АПЛ.

Отметим, что трансферная стоимость Лингарда оценивается в 22 миллиона евро.

В этом сезоне на счету игрока два гола и один ассист в 14 играх.

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