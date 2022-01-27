Джорджина рассказала, как познакомилась с Роналду

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдуджорджина родригес

Джорджина рассказала, как познакомилась с Роналду Фото: инстаграм Криштиану Роналду

Джорджина Родригес, невеста нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, поделилась подробностями своего первого знакомства с португальцем.

"С Роналду я познакомилась летом, в четверг. Я шла на работу по улице Картахена, потом Ортега-и-Гассет. Пришла в магазин Gucci, как всегда. В тот день я работала до 17:00. И меня попросила коллега задержаться на полчаса.

После работы, выходя из магазина, я увидела настоящего красавца, почти два метра ростом. Он был с ребенком и друзьями. Джуниор остановился передо мной и поздоровался. Его начали подкалывать, что пацан поздоровался с девушкой, симпатичной. Возникло странное ощущение в животе. Я подумала: "Да что со мной такое?" Я глаз на него поднять не могла. Так смущалась", - рассказала Джорджина в документальном фильме на Netflix.

Джорджина и Роналду состоят в отношениях с 2016 года. Сообщалось, что в конце 2019 года пара тайно поженилась. В октябре 2021 года стало известно, что Родригес беременна двойней.

Читайте также: Стал известен пол близнецов, которые родятся у Роналду и Джорджины. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Кристал Пэлас" хочет усилиться хавбеком сборной России

"Кристал Пэлас" хочет усилиться хавбеком сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов