Джорджина рассказала, как познакомилась с Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду

Джорджина Родригес, невеста нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, поделилась подробностями своего первого знакомства с португальцем.

"С Роналду я познакомилась летом, в четверг. Я шла на работу по улице Картахена, потом Ортега-и-Гассет. Пришла в магазин Gucci, как всегда. В тот день я работала до 17:00. И меня попросила коллега задержаться на полчаса.

После работы, выходя из магазина, я увидела настоящего красавца, почти два метра ростом. Он был с ребенком и друзьями. Джуниор остановился передо мной и поздоровался. Его начали подкалывать, что пацан поздоровался с девушкой, симпатичной. Возникло странное ощущение в животе. Я подумала: "Да что со мной такое?" Я глаз на него поднять не могла. Так смущалась", - рассказала Джорджина в документальном фильме на Netflix.

Джорджина и Роналду состоят в отношениях с 2016 года. Сообщалось, что в конце 2019 года пара тайно поженилась. В октябре 2021 года стало известно, что Родригес беременна двойней.

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