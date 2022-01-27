Мамаев женился на своей новой девушке
Фото: Instagram
Хавбек "Химок" Павел Мамаев женился на своей новой девушке Надежде Санько.
Напомним, 9 января пара объявила о том, что Санько ждет ребенка от игрока.
В марте 2021 года Мамаев развелся со своей женой Аланой. Они продолжают судиться касательно алиментов.
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