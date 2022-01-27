"Лацио" отреагировал на слухи о возможном подписании Миранчука

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"Лацио" отреагировал на слухи о возможном подписании Миранчука Фото: инстаграм Миранчука

Спортивный директор "Лацио" Игли Таре отреагировал на слухи об интересе к хавбеку "Аталанты" Алексею Миранчуку.

"Это фейк. Никаких переговоров с "Аталантой" нет", - приводит слова Таре Sport24.

Контракт Миранчука с клубом действует до лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету один гол и две результативные передачи в 16 играх.

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