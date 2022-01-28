Директор "Барселоны" заблокировал трансфер Стерлинга

Фото: инстаграм Рахима Стерлинга

Стало известно, почему вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг не перешел в "Барселону".

Как сообщает Diario Sport, директор каталонцев Матеу Алемани заблокировал трансфер англичанина после личной встречи.

Алемани посчитал, что у Стерлинга возникнут трудности с адаптацией. Директор сказал Хави, что Стерлинг будет в команде "как марсианин".

В итоге "Барса" приняла решение подписать Феррана Торреса.

Читайте также: Дембеле решил уйти из "Барселоны" уже в январе. | http://soccernews.ru