Директор "Барселоны" заблокировал трансфер Стерлинга
Фото: инстаграм Рахима Стерлинга
Стало известно, почему вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг не перешел в "Барселону".
Как сообщает Diario Sport, директор каталонцев Матеу Алемани заблокировал трансфер англичанина после личной встречи.
Алемани посчитал, что у Стерлинга возникнут трудности с адаптацией. Директор сказал Хави, что Стерлинг будет в команде "как марсианин".
В итоге "Барса" приняла решение подписать Феррана Торреса.
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