Директор "Барселоны" заблокировал трансфер Стерлинга

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Директор "Барселоны" заблокировал трансфер Стерлинга Фото: инстаграм Рахима Стерлинга

Стало известно, почему вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг не перешел в "Барселону".

Как сообщает Diario Sport, директор каталонцев Матеу Алемани заблокировал трансфер англичанина после личной встречи.

Алемани посчитал, что у Стерлинга возникнут трудности с адаптацией. Директор сказал Хави, что Стерлинг будет в команде "как марсианин".

В итоге "Барса" приняла решение подписать Феррана Торреса.

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