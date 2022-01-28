Калиниченко высказался о первой игре "Спартака" под руководством Ваноли

Фото: инстаграм Максима Калиниченко

Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко высказался о товарищеской игре московского клуба против "Слована" (2:2).

"Ну что, обычная контрольная игра. Нету смысла говорить о персоналиях, ошибках, заслугах и всякого рода тактических изысках. Увидели схему, как и предполагали, основной скорее всего будет вариант с 3 ЦЗ. А вот как будут варьироваться атакующие футболисты и футболисты центральной зоны, мы увидим в следующих товарняках.

Команда явно под нагрузками, пока просто набегают километраж. Ну и стилистически, это скорее будет похоже на футбол Доменико Тедеско, нежели на что-то другое. Ну а по новичкам, да и по старичкам тоже, будем говорить позже, по мере полученной информации от контрольных матчей.

За сим, наверное, по этой игре всe. Результат, как ни банально, вторичен. Однако и он мог быть другим. Паоло Ваноли и штаб с почином. Наблюдаем дальше", – написал Калиниченко в телеграме.

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