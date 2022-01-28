"Ньюкасл" ведет переговоры по трансферу форварда "Арсенала"
Фото: инстаграм Нкетии
Форвард "Арсенала" Эдвард Нкетиа близок к уходу из клуба.
Как сообщает Goal.com, "Ньюкасл" уже ведет переговоры по трансферу 22-летнего игрока, у которого летом истекает контракт с клубом.
Отмечается, что на футболиста также претендуют "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас".
Трансферная стоимость Нкетии оценивается в 10 миллионов евро. В этом сезоне он провел 10 игр и забил 5 голов.
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