"Ньюкасл" ведет переговоры по трансферу форварда "Арсенала"

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"Ньюкасл" ведет переговоры по трансферу форварда "Арсенала" Фото: инстаграм Нкетии

Форвард "Арсенала" Эдвард Нкетиа близок к уходу из клуба.

Как сообщает Goal.com, "Ньюкасл" уже ведет переговоры по трансферу 22-летнего игрока, у которого летом истекает контракт с клубом.

Отмечается, что на футболиста также претендуют "Вест Хэм" и "Кристал Пэлас".

Трансферная стоимость Нкетии оценивается в 10 миллионов евро. В этом сезоне он провел 10 игр и забил 5 голов.

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