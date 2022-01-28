Чинквини извинился перед "Фиорентиной" за трансфер Кокорина

Фото: инстаграм Кокорина

Экс-спортивный директор "Фиорентины" Оресте Чинквини прокомментировал выступления нападающего Александра Кокорина в клубе.

"Не думаю, что Кокорин уйдет из "Фиорентины" в январе. Мне жаль русского. Я и все, кто его поддерживал, увидели другого футболиста. Я извиняюсь за него.

Сейчас он напуганный и сбитый с толку игрок. Я чувствую себя немного ответственным за его трансфер, мне жаль "Фиорентину". Однако сейчас приходят такие отличные футболисты, как Кабрал", - приводит слова Чинквини Fiorentina News.

Напомним, что "Фиорентина" приобрела Кокорина в январе 2021 года за 4,5 миллиона евро. В составе клуба он провел 10 игр, однако результативными действиями не отличился.

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