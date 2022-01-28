"Ювентус" получил официальное предложение по Бентанкуру

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"Ювентус" получил официальное предложение по БентанкуруФото: инстаграм Бентанкура

"Астон Вилла" обратилась к "Ювентусу" касательно трансфера хавбека Родриго Бентанкура.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "львы" предлагают "старой синьоре" за игрока 20 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

Отмечается, что "Ювентус" требует увеличить сумму предложения, так как 30% с сделки достанется экс-клубу уругвайца "Бока Хуниорс".

В этом сезоне Бентанкур принял участие в 26 играх и отметился тремя ассистами.

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