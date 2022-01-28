Роналду рассказал, что у его старшего сына нет телефона

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналду

Роналду рассказал, что у его старшего сына нет телефонаФото: инстаграм Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к современным технологиям.

"Моему старшему сыну 12 лет исполнится в этом году. Он постоянно задает вопрос, когда у него появится телефон. Я отвечаю: "Когда придет время".

Использовать плюсы технологий нужно, однако не нужно быть одержимыми ими. Иногда я даю сыну телефон. У детей они не должны быть постоянно", - приводит слова Роналду Corriere dello Sport.

В текущем сезоне на счету португальца 14 голов и три результативные передачи в 24 играх.

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