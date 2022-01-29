Трансфер Камано из "Локомотива" в "Труа" не состоится

Фото: инстаграм Камано

"Труа" отказался от трансфера форварда "Локомотива" Франсуа Камано.

По сведениям журналиста Фабриса Хоукинса, сделка сорвалась из-за того, что 25-летний футболист провалил медобследование. У игрока имеется повреждение бедра и это не устроило "Труа".

Камано играет за "Локомотив" с лета 2020 года. В этом сезоне он провел 18 игр, в которых отметился тремя голами и одним ассистом.

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