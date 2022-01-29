Один из спонсоров "Манчестер Сити" может оказаться фиктивной компанией

Одного из спонсоров "Манчестер Сити" подозревают в фиктивной деятельности.

Сайт Off The Pitch поделился информацией о компании Wega, которая является спонсором "горожан" с 2015 года. Дело в том, что Wega не предлагает ни одного продукта, а также нигде нет информации о сотрудниках компании. Сама фирма зарегистрирована в Швейцарии.

Сообщается, что Wega запустила в Катаре "киберспортивный чемпионат мира" с призовым фондом в 15 миллионов долларов, который должен проходить параллельно с ЧМ-2022. Однако организаторы ЧМ-2022 в Катаре ничего не знают о киберспортивном турнире.

В "Манчестер Сити" отказываются комментировать информацию о Wega.

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