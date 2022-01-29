Роналду ярко поздравил Джорджину с днем рождения

Фото: инстаграм Джорджины

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поздравил свою невесту Джорджину Родригес с 28-летием.

Всей семьей они праздновали день рождения в Дубае. Поздравление Криштиану транслировалось на небоскребе Бурдж-Халифа.

"Не могу подобрать слов. Спасибо, спасибо и ещё раз спасибо, Криштиану. Ты делаешь меня счастливее каждый день", - написала Джорджина Родригес в инстаграме.

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