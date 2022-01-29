Роналду ярко поздравил Джорджину с днем рождения

Теги манчестер юнайтедджорджина родригескриштиану роналду

Роналду ярко поздравил Джорджину с днем рожденияФото: инстаграм Джорджины

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поздравил свою невесту Джорджину Родригес с 28-летием.

Всей семьей они праздновали день рождения в Дубае. Поздравление Криштиану транслировалось на небоскребе Бурдж-Халифа.

"Не могу подобрать слов. Спасибо, спасибо и ещё раз спасибо, Криштиану. Ты делаешь меня счастливее каждый день", - написала Джорджина Родригес в инстаграме.

Читайте также: Джорджина рассказала, как познакомилась с Роналду. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Евро-2022 по футзалу: Россия разгромила Польшу, Словакия обыграла Хорватию и вышла в плей-офф

Евро-2022 по футзалу: Россия разгромила Польшу, Словакия обыграла Хорватию и вышла в плей-офф

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов