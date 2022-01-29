"Спартак" и "Локомотив" поборются за хавбека "Сампдории"

Фото: инстаграм Торсбю

Полузащитник "Сампдории" Мортен Торсбю попал в сферу интересов российских клубов.

Как сообщает Sampdoria News, в услугах 25-летнего норвежца заинтересованы "Локомотив" и "Спартак". Также на игрока претендует "Аугсбург".

Отмечается, что итальянский клуб готов расстаться с футболистом за 7 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Торсбю три гола и один ассист в 24 играх.

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