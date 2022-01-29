Стало известно, сколько "Зенит" заплатит за трансфер Юри Алберто
Фото: инстаграм Алберто
"Зенит" завершает трансфер форварда "Интернасьонала" Юри Алберто.
Как сообщает "Чемпионат", питерский клуб заплатит за 20-летнего бразильца 24 миллиона евро.
Ожидается, что "Зенит" подпишет игрока до закрытия зимнего трансферного окна.
В минувшем чемпионате Бразилии Алберто провел 31 игру, в которых забил 12 голов.
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