Стало известно, сколько "Зенит" заплатит за трансфер Юри Алберто

Фото: инстаграм Алберто

"Зенит" завершает трансфер форварда "Интернасьонала" Юри Алберто.

Как сообщает "Чемпионат", питерский клуб заплатит за 20-летнего бразильца 24 миллиона евро.

Ожидается, что "Зенит" подпишет игрока до закрытия зимнего трансферного окна.

В минувшем чемпионате Бразилии Алберто провел 31 игру, в которых забил 12 голов.

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