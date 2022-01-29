Экс-игрок "Локомотива" Кайседо перешел в "Интер"

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Экс-игрок "Локомотива" Кайседо перешел в "Интер"Фото: сайт "Интера"

Нападающий "Дженоа" Фелипе Кайседо продолжит карьеру в "Интере".

"Нерадзурри" объявили об аренде 33-летнего игрока до конца текущего сезона. Ранее сообщалось, что аренда эквадорца обойдется "Интеру" в 800 тысяч евро.

Напомним, что с 2011 по 2013 год Кайседо выступал за московский "Локомотив".

В текущем сезоне на счету игрока один гол и три результативные передачи в 10 играх.

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