Стало известно, кто возглавит сборную Польши

Фото: сайт Михневича

Экс-тренер "Легии" Чеслав Михневич возглавит сборную Польши, сообщает Weszlo.

Инициатором приглашения Михневича является глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Стоит отметить, что с 2017 по 2020 год Михневич тренировал молодежную сборную Польши.

В марте Польша встретится с Россией в стыковом матче за выход на ЧМ-2022.

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