Агент хавбека "Сампдории" прокомментировал интерес со стороны "Локомотива" и "Спартака"

Фото: инстаграм Торсбю

Матиас Эббесен, представитель хавбека "Сампдории" Мортена Торсбю, отреагировал на информацию о том, что "Локомотив" и "Спартак" интересуются его клиентом.

"Интерес "Спартака" и "Локомотива" к Торсбю? Ничего конкретного", - приводит слова агента Sport24.

В этом сезоне на счету норвежца три гола и один ассист в 24 играх.

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