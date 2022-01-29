Агент хавбека "Сампдории" прокомментировал интерес со стороны "Локомотива" и "Спартака"
Фото: инстаграм Торсбю
Матиас Эббесен, представитель хавбека "Сампдории" Мортена Торсбю, отреагировал на информацию о том, что "Локомотив" и "Спартак" интересуются его клиентом.
"Интерес "Спартака" и "Локомотива" к Торсбю? Ничего конкретного", - приводит слова агента Sport24.
В этом сезоне на счету норвежца три гола и один ассист в 24 играх.
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|Аталанта
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|Рома
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|26
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|7
|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
|26
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|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
|27
|17