"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Тчуамени

Фото: инстаграм Тчуамени

"Манчестер Юнайтед" готов побороться за хавбека "Монако" Орельена Тчуамени.

По сведениям utdreport, руководство "МЮ" уже провело переговоры по трансферу француза.

Напомним, что на 22-летнего футболиста также претендуют "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Реал".

Контракт Тчуамени с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне Тчуамени провел 31 игру, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

Читайте также: "Монако" назвал "Реалу" цену на Тчуамени. | http://soccernews.ru