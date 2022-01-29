"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Тчуамени

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"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Тчуамени Фото: инстаграм Тчуамени

"Манчестер Юнайтед" готов побороться за хавбека "Монако" Орельена Тчуамени.

По сведениям utdreport, руководство "МЮ" уже провело переговоры по трансферу француза.

Напомним, что на 22-летнего футболиста также претендуют "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Реал".

Контракт Тчуамени с клубом рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне Тчуамени провел 31 игру, в которых отметился двумя голами и одним ассистом.

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