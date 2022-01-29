Определился главный претендент на Бентанкура
Фото: инстаграм Бентанкура
"Тоттенхэм" стал главным претендентом на хавбека "Ювентуса" Родриго Бентанкура, сообщает Goal.com.
По сведениям источника, "Астон Вилла" приняла решение выйти из борьбы за 24-летнего футболиста.
Контракт уругвайца с клубом рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
В этом сезоне Бентанкур провел 26 игр и отдал три голевые передачи.
Читайте также: "Ювентус" получил официальное предложение по Бентанкуру. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18