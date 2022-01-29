Определился главный претендент на Бентанкура

Фото: инстаграм Бентанкура

"Тоттенхэм" стал главным претендентом на хавбека "Ювентуса" Родриго Бентанкура, сообщает Goal.com.

По сведениям источника, "Астон Вилла" приняла решение выйти из борьбы за 24-летнего футболиста.

Контракт уругвайца с клубом рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В этом сезоне Бентанкур провел 26 игр и отдал три голевые передачи.

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