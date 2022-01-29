Евро-2022 по футзалу: Испания уничтожила Грузию, Азербайджан обыграл Боснию и Герцеговину

Теги испаниягрузияазербайджанбосния и герцеговина

Евро-2022 по футзалу: Испания уничтожила Грузию, Азербайджан обыграл Боснию и ГерцеговинуФото: сайт УЕФА

В заключительном туре групповой стадии Евро-2022 Испания разгромила Грузию, а Босния и Герцеговина проиграла Азербайджану.

Благодаря победе Испания финишировала в группе на первом месте. Грузия заняла второе место.

Грузия - Испания 0:8

Голы: Борха, 9 - 0:1, Лозано (пен), 17 - 0:2, Чино, 20 - 0:3, Солано, 21 - 0:4, Тодуа (аг), 23 - 0:5, Сесилио, 27 - 0:6, Адольфо, 32 - 0:7, Гавтадзе (аг), 39 - 0:8


Азербайджан - Босния и Герцеговина 4:2

Голы: Болинья, 7 - 1:0, Эдуардо, 11 - 2:0, Радимович (пен), 12 - 2:1, Кахведжич, 32 - 2:2, Виела, 33 - 3:2, Галло, 40 - 4:2

Читайте также: Евро-2022 по футзалу: Россия разгромила Польшу, Словакия обыграла Хорватию и вышла в плей-офф. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стали известны все пары 1/4 финала Евро-2022 по футзалу

Стали известны все пары 1/4 финала Евро-2022 по футзалу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов