Евро-2022 по футзалу: Испания уничтожила Грузию, Азербайджан обыграл Боснию и Герцеговину

Фото: сайт УЕФА

В заключительном туре групповой стадии Евро-2022 Испания разгромила Грузию, а Босния и Герцеговина проиграла Азербайджану.

Благодаря победе Испания финишировала в группе на первом месте. Грузия заняла второе место.

Грузия - Испания 0:8

Голы: Борха, 9 - 0:1, Лозано (пен), 17 - 0:2, Чино, 20 - 0:3, Солано, 21 - 0:4, Тодуа (аг), 23 - 0:5, Сесилио, 27 - 0:6, Адольфо, 32 - 0:7, Гавтадзе (аг), 39 - 0:8



Азербайджан - Босния и Герцеговина 4:2

Голы: Болинья, 7 - 1:0, Эдуардо, 11 - 2:0, Радимович (пен), 12 - 2:1, Кахведжич, 32 - 2:2, Виела, 33 - 3:2, Галло, 40 - 4:2

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