Евро-2022 по футзалу: Испания уничтожила Грузию, Азербайджан обыграл Боснию и Герцеговину
Фото: сайт УЕФА
В заключительном туре групповой стадии Евро-2022 Испания разгромила Грузию, а Босния и Герцеговина проиграла Азербайджану.
Благодаря победе Испания финишировала в группе на первом месте. Грузия заняла второе место.
Грузия - Испания 0:8
Голы: Борха, 9 - 0:1, Лозано (пен), 17 - 0:2, Чино, 20 - 0:3, Солано, 21 - 0:4, Тодуа (аг), 23 - 0:5, Сесилио, 27 - 0:6, Адольфо, 32 - 0:7, Гавтадзе (аг), 39 - 0:8
Азербайджан - Босния и Герцеговина 4:2
Голы: Болинья, 7 - 1:0, Эдуардо, 11 - 2:0, Радимович (пен), 12 - 2:1, Кахведжич, 32 - 2:2, Виела, 33 - 3:2, Галло, 40 - 4:2
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|Франция
|3
|7
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|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1