"Тоттенхэм" сделал предложение по аренде Кулушевски

Теги тоттенхэмювентусдеян кулушевски

"Тоттенхэм" сделал предложение по аренде Кулушевски Фото: инстаграм Кулушевского

Хавбек "Ювентуса" Деян Кулушевски близок к переходу в "Тоттенхэм".

По сведениям журналиста La Gazzetta dello Sport Луки Бьянкина, "шпоры" готовы арендовать 21-летнего игрока с опцией выкупа за 30-35 миллионов евро.

Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

В этом сезоне Кулушевски провел 27 игр, забил два гола и отдал три ассиста.

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