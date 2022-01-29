"Фиорентина" не может договориться с Кокориным о расторжении контракта
Фото: инстаграм "Фиорентины"
"Фиорентина" хочет разорвать контракт с форвардом Александром Кокориным.
Флорентийский клуб хочет таким образом разгрузить зарплатную ведомость, а сам футболист готов уйти в другой клуб в качестве свободного агента.
Однако по сведениям Corriere dello Sport, переговоры между сторонами зашли в тупик. Причина пока неизвестна.
В этом сезоне Кокорин провел 6 игр, однако результативными действиями не отметился.
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