"Фиорентина" не может договориться с Кокориным о расторжении контракта

Теги фиорентинаалександр кокорин

"Фиорентина" не может договориться с Кокориным о расторжении контракта Фото: инстаграм "Фиорентины"

"Фиорентина" хочет разорвать контракт с форвардом Александром Кокориным.

Флорентийский клуб хочет таким образом разгрузить зарплатную ведомость, а сам футболист готов уйти в другой клуб в качестве свободного агента.

Однако по сведениям Corriere dello Sport, переговоры между сторонами зашли в тупик. Причина пока неизвестна.

В этом сезоне Кокорин провел 6 игр, однако результативными действиями не отметился.

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