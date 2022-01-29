Азмун покинет "Зенит" зимой

Фото инстаграм Сердара Азмуна

Форвард "Зенита" Сердар Азмун достиг договоренности с клубом о расторжении контракта.

Как сообщает журналист Лоик Танзи, иранец сможет присоединиться к "Байеру" уже этой зимой.

Напомним, что Азмун подписал с "Байером" контракт до лета 2027 года.

"Зенит" отпустит игрока, так как нашел ему замену в лице Юри Алберто из "Интернасьоналя".

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