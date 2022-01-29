Траоре прокомментировал свое возвращение в "Барселону"
Фото: инстаграм "Барселоны"
Вингер Адама Траоре высказался о своем возвращении в "Барселону".
"Я очень рад вернуться спустя столько лет, для меня это особенный момент. Здесь я рос и возвращаюсь теперь к семье и друзьям. И то, насколько я рад, я бы хотел показать на поле", - приводит слова Траоре Marca.
Напомним, что каталонский клуб арендовал футболиста у "Вулверхэмптона" до конца сезона с возможностью выкупа за 30 миллионов евро.
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