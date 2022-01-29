Буркина Фасо обыграла Тунис и прошла в полуфинал Кубка Африки
Фото: твиттер Кубка Африки
В рамках 1/4 финала Кубка Африки Буркина Фасо одержала победу над Тунисом.
Таким образом, Буркина Фасо следом за Камеруном прошла в полуфинал турнира.
Буркина Фасо - Тунис 1:0
Гол: Уаттара, 45 - 1:0
Буркина Фасо: Коффи, Каборе, Тапсоба, Уаттара, Яго, Гира, Баяла, Туре, Сангаре, Уаттара, Уаттара (Конате, 72).
Тунис: Бен-Саид, Дрэгер, Ифа, Бронн, Хаддади (Маалуль, 46), Схири (Рафья, 84), Лаидуни, Слиман (Слити, 46), Мсакни, Хазри, Жазири (Жебали, 75).
Удаление: Уаттара (82).
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