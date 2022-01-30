Рамос не смог завершить тренировку из-за мышечного дискомфорта
Защитник ПСЖ Серхио Рамоса снова имеет проблемы со здоровьем.
Как сообщает Le Parisien, 35-летний игрок не смог завершить пятничную тренировку из-за мышечного дискомфорта. В субботу он пропустил занятие.
Таким образом, Рамос, вероятно, не сыграет против "Ниццы" в рамках 1/8 финала Кубка Франции.
В этом сезоне Рамос принял участие в пяти матчах и забил один гол.
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