Рамос не смог завершить тренировку из-за мышечного дискомфорта

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Рамос не смог завершить тренировку из-за мышечного дискомфорта Фото инстаграм Серхио Рамоса

Защитник ПСЖ Серхио Рамоса снова имеет проблемы со здоровьем.

Как сообщает Le Parisien, 35-летний игрок не смог завершить пятничную тренировку из-за мышечного дискомфорта. В субботу он пропустил занятие.

Таким образом, Рамос, вероятно, не сыграет против "Ниццы" в рамках 1/8 финала Кубка Франции.

В этом сезоне Рамос принял участие в пяти матчах и забил один гол.

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