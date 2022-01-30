Официально: Жиго подписал контракт с "Марселем"

Фото: твиттер "Марселя"

Защитник Самюэль Жиго летом покинет "Спартак".

28-летний француз подписал контракт с "Марселем", но до конца сезона будет выступать за "Спартак" на правах аренды.

Жиго играет в "Спартаке" с 2018 года. За это время он провел 107 игр, забил 9 голов и отдал 4 ассиста.

Напомним, что контракт Жиго со "Спартаком" истекал летом 2022 года.

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