Официально: Жиго подписал контракт с "Марселем"
Фото: твиттер "Марселя"
Защитник Самюэль Жиго летом покинет "Спартак".
28-летний француз подписал контракт с "Марселем", но до конца сезона будет выступать за "Спартак" на правах аренды.
Жиго играет в "Спартаке" с 2018 года. За это время он провел 107 игр, забил 9 голов и отдал 4 ассиста.
Напомним, что контракт Жиго со "Спартаком" истекал летом 2022 года.
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