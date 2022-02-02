Менди обвинили в еще одной попытке изнасилования

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Менди обвинили в еще одной попытке изнасилования Фото: инстаграм Бенжамена Менди

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди продолжает получать новые обвинения.

Как сообщает Goal.com, на этот раз футболисту предъявили обвинения в попытке изнасилования.

Таким образом, Менди обвиняют в 9 преступлениях на сексуальной почве, касающихся 6 разных женщин. Судебное разбирательство намечено на июль 2022 года. Досудебное слушание пройдет 11 марта.

"Манчестер Сити" отстранил Менди от команды в августе 2021 года.

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