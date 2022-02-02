Вендел восстановился после травмы

Фото: инстаграм Вендела

Хавбек "Зенита" Вендел вернулся в строй после повреждения.

Как сообщает "Матч ТВ", бразилец занимался с общей группой впервые с декабря. На первом сборе "Зенита" в ОАЭ он тренировался по индивидуальной программе.

Напомним, что Вендел травмировался в декабре 2021 года в игре против "Динамо".

В текущем сезоне на счету Вендела четыре гола и две результативные передачи в 24 играх.

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