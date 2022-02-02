Роналду высказался о будущем сына в футболе

Фото: инстаграм Роналду

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду высказался о возможной футбольной карьере сына Криштиану-младшего.

"Только время покажет. Я никогда не буду на него давить. Он будет делать то, что захочет. И больше всего я хочу, чтобы Криштианиту и все остальные были счастливы и могли выбирать, чем заняться. Я буду поддерживать их в любом случае", - сказал португалец в фильме Netflix Soy Georgina ("Я - Джорджина").

Напомним, что Криштиану-младший в след за отцом перебрался в академию "МЮ".

Читайте также: Роналду отписался от Гринвуда в Instagram. | http://soccernews.ru