Роналду высказался о будущем сына в футболе
Фото: инстаграм Роналду
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду высказался о возможной футбольной карьере сына Криштиану-младшего.
"Только время покажет. Я никогда не буду на него давить. Он будет делать то, что захочет. И больше всего я хочу, чтобы Криштианиту и все остальные были счастливы и могли выбирать, чем заняться. Я буду поддерживать их в любом случае", - сказал португалец в фильме Netflix Soy Georgina ("Я - Джорджина").
Напомним, что Криштиану-младший в след за отцом перебрался в академию "МЮ".
Читайте также: Роналду отписался от Гринвуда в Instagram. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Тульский "Арсенал" объявил о подписании Деспотовича
-
"Барселона" включила трех новичков в заявку на Лигу Европы, Дани Алвес - вне списка
-
"Челси" заинтересован в Милитао. Игрок предпочитает свой нынешний клуб
-
Бывший президент "Барселоны" уверен, что Мбаппе уже подписал контракт с "Реалом"
-
Лапорта: "Барса" хочет воспользоваться правом выкупа Адама Траоре"
Лента новостей
-
Почеттино устал в ПСЖ и готов уйти
-
"Челси" определил три трансферные цели на лето
-
Рамос рискует пропустить матч с "Реалом"
-
Рой Кин может возобновить тренерскую деятельность
-
"Зенит" опубликовал заявку на Лигу Европы
-
"Ювентус" готов включить своего игрока в сделку по Дзаньоло
-
Тульский "Арсенал" объявил о подписании Деспотовича
-
Роналду высказался о будущем сына в футболе
-
Вендел восстановился после травмы
-
"Барселона" включила трех новичков в заявку на Лигу Европы, Дани Алвес - вне списка
-
Футболиста "Лацио" ограбили на улице Рима
-
Менди обвинили в еще одной попытке изнасилования
-
Гризманн рискует пропустить матч с "Барселоной"
-
"Челси" заинтересован в Милитао. Игрок предпочитает свой нынешний клуб
-
"Манчестер Сити" хочет продлить контракт Бернарду Силвы
-
Анчелотти прокомментировал истечение срока действия своей тренерской лицензии
-
Каннаваро высказался о своем "Золотом мяче"
-
Анчелотти рассказал о состоянии Бензема перед матчем с "Атлетиком"
-
Руководитель "Фиорентины" назвал причину ухода Влаховича в "Ювентус"
-
Сарри может покинуть "Лацио" из-за действия клуба на трансферном рынке
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18