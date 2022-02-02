Тульский "Арсенал" объявил о подписании Деспотовича

Теги арсенал туладжордже деспотович

Тульский "Арсенал" объявил о подписании ДеспотовичаФото: сайт "Арсенала"

Нападающий Джордже Деспотович стал игроком тульского "Арсенала".

Как сообщает сайт клуба, 29-летний серб подписал контракт на три года. Отметим, что он присоединился к клубу на правах свободного агента.

С июля 2020 по январь 2022 года Деспотович играл за "Рубин". В составе клуба он провел 36 игр, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.

Читайте также: "Рубин" расстался с Деспотовичем. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" опубликовал заявку на Лигу Европы

"Зенит" опубликовал заявку на Лигу Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов