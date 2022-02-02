Тульский "Арсенал" объявил о подписании Деспотовича

Фото: сайт "Арсенала"

Нападающий Джордже Деспотович стал игроком тульского "Арсенала".

Как сообщает сайт клуба, 29-летний серб подписал контракт на три года. Отметим, что он присоединился к клубу на правах свободного агента.

С июля 2020 по январь 2022 года Деспотович играл за "Рубин". В составе клуба он провел 36 игр, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.

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