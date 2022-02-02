"Ювентус" готов включить своего игрока в сделку по Дзаньоло

Фото инстаграм Николы Дзаньоло

"Ювентус" всерьез нацелился на вингера "Ромы" Николу Дзаньоло.

По сведениям Tuttosport, "старая синьора" хочет воспользоваться тем, что "Рома" не может договориться с футболистом о новом контракте.

Отмечается, что "Ювентус" готов включить в сделку одного из своих футболистов - Мойсе Кина или Уэстона Маккенни.

Контракт Дзаньоло с клубом рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету четыре гола и пять ассистов в 26 играх.

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