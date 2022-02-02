"Зенит" опубликовал заявку на Лигу Европы
"Зенит" назвал заявку команды на плей-офф Лиги Европы.
Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Даниил Одоевский, Давид Бязров.
Защитники: Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Арсен Адамов, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Данила Хотулeв.
Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Вендел, Кирилл Кравцов.
Нападающие: Артeм Дзюба, Юри Алберто, Иван Сергеев, Аким Белохонов, Даниил Кузнецов.
Напомним, что в стыковом матче Лиги Европы "Зенит" сыграет против "Бетиса".
Читайте также: "Зенит" объявил об уходе Азмуна. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" включила трех новичков в заявку на Лигу Европы, Дани Алвес - вне списка
-
"Челси" заинтересован в Милитао. Игрок предпочитает свой нынешний клуб
-
Бывший президент "Барселоны" уверен, что Мбаппе уже подписал контракт с "Реалом"
-
Лапорта: "Барса" хочет воспользоваться правом выкупа Адама Траоре"
-
Гринвуда пол залог отпустили из под ареста
Лента новостей
-
Почеттино устал в ПСЖ и готов уйти
-
"Челси" определил три трансферные цели на лето
-
Рамос рискует пропустить матч с "Реалом"
-
Рой Кин может возобновить тренерскую деятельность
-
"Зенит" опубликовал заявку на Лигу Европы
-
"Ювентус" готов включить своего игрока в сделку по Дзаньоло
-
Тульский "Арсенал" объявил о подписании Деспотовича
-
Роналду высказался о будущем сына в футболе
-
Вендел восстановился после травмы
-
"Барселона" включила трех новичков в заявку на Лигу Европы, Дани Алвес - вне списка
-
Футболиста "Лацио" ограбили на улице Рима
-
Менди обвинили в еще одной попытке изнасилования
-
Гризманн рискует пропустить матч с "Барселоной"
-
"Челси" заинтересован в Милитао. Игрок предпочитает свой нынешний клуб
-
"Манчестер Сити" хочет продлить контракт Бернарду Силвы
-
Анчелотти прокомментировал истечение срока действия своей тренерской лицензии
-
Каннаваро высказался о своем "Золотом мяче"
-
Анчелотти рассказал о состоянии Бензема перед матчем с "Атлетиком"
-
Руководитель "Фиорентины" назвал причину ухода Влаховича в "Ювентус"
-
Сарри может покинуть "Лацио" из-за действия клуба на трансферном рынке