"Зенит" опубликовал заявку на Лигу Европы

"Зенит" назвал заявку команды на плей-офф Лиги Европы.

Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Даниил Одоевский, Давид Бязров.

Защитники: Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Арсен Адамов, Вячеслав Караваев, Данил Круговой, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Данила Хотулeв.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Вендел, Кирилл Кравцов.

Нападающие: Артeм Дзюба, Юри Алберто, Иван Сергеев, Аким Белохонов, Даниил Кузнецов.

Напомним, что в стыковом матче Лиги Европы "Зенит" сыграет против "Бетиса".

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