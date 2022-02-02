Рой Кин может возобновить тренерскую деятельность

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Рой Кин может возобновить тренерскую деятельностьФото: инстаграм Кина

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рой Кин может возобновить карьеру тренера.

Как сообщает Goal.com, в услугах 50-летнего ирландца заинтересован "Сандерленд", выступающий в английской Лиге 1.

Последний раз Кин работал главным тренером в 2011 году ("Ипсвич"). После чего он входил в тренерский штаб сборной Ирландии (2013-2018), "Астон Виллы" (2014) и "Ноттингема" (2019).

Стоит отметить, что Кин уже возглавлял "Сандерленд" с 2006 по 2008 год.

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